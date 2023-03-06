التعليم: الإعلان عن المترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين، عن اللوائح الأولية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم دورة ماي 2023.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه اللوائح معلنة على بوابة الترشيحات : http://btslibre.men.gov.ma

وتابع البلاغ أنه سيتم تخصيص الفترة الممتدة من 7 إلى 16 مارس الجاري، لتقديم الطعون إلى مركز التكوين الذي أودع فيه المترشح ملف ترشيحه، وذلك بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها، أو لتقديم طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للراغبين في ذلك.

هذا، وستقوم الوزارة بنشر اللوائح النهائية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان المذكور يوم الإثنين 20 مارس 2023.

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