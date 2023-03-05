بنكيران: دعوات المناصفة بالميراث تريد إحداث الفتنة بالمغرب
هبة بريس _ الرباط
اتهم عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب “العدالة والتنمية”، السبت، “جهات خارجية” بالوقوف وراء دعوات المناصفة بالميراث بين الذكور والإناث في المغرب.
وقال بنكيران، في بث مباشر عبر حسابه في فيسبوك، إن “جهات خارجية تشتغل على موضوع المطالبة بالمناصفة في الميراث”.
وتابع: “هذه الجهات (لم يحددها) لها فلسفة تسير في اتجاه أنه ليس هناك رجل وامرأة، وإنما هناك الكائن البشري الذي يجب التعامل معه بنفس الطريقة في كل شيء”.
واعتبر أن “هذا فساد في الرأي وظلم كبير للمرأة وللرجل، وللمرأة أكثر”، محذرا من “خطر يهدد المغرب، وجرأة غير مسبوقة وتحدٍّ صارخ للآيات القرآنية القطعية الدلالة، المتعلقة بالإرث”.
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19 تعليقات
لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً وسابقا
وما دخلك ياسيد بنكيران في شؤون الميراث بين الجنسين هههههههههههه….
اتركنا وحالنا نريدك أن ترحل عنا بصفة نهائية لا يكفيك ما فعلته في الشعب المغربي بسببك الإقتصاد الوطني المغربي تدهور …..
لحد الآن والشعب المغربي لازال يعاني من ارتفاع المحروقات والآن تتدخل في ميراث الجنسين..الفتن انت من تصنعها من الأفضل أن ترحل بكرامة..
من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لايرضيه وهذا ما سيحصل لك ياسيد بنكيران…انت بركان فجرته من قبل والآن تريد تفجيره بالفتن مع ميراث (الذكور والاناث لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذآ الكلام غير صحيح فهذا رئيك الشخصي أنت ، ما كفايا ابتزاز على الشعب المغربي ياسيد بنكيران اتركنا وحالنا… الشعب المغربي لا يريدك الم تفهم اللغة العربية بأي لغة نتحدث معك هههههههههههه.
الميراث من حق الذكر والانثى ولم يحرمه الله ..من أين لك هذا ؟؟؟؟انت من تريد الفتن ارجع إلى القرآن الكريم حينئذ تكلم عن الميراث..
الله سبحانه وتعالى هو من انصف الذكر والانثى هناك آيات قرآنية تتحدث عن انصاف الميراث بين الجنسين اتقي الله ياسيد بنكيران وراجع نفسك.
لا يجب التحدث بثاثا عن الميراث لان القران حدد ذالك ..
يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين..)
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه..
قال تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق إثنين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف ولابويه لكل واحد كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلت فإن كان له اخوة فلانه السدس… ) ياسيد بنكيران ماذا تفسر هذه الآية الكريمة…
يريدون الهاء الشعب عن انشغالات الزيادات في الاسعار اما قضية الارث فهي محسوم كما جاء بها القران والشريعة الاسلامية…
انتهى عصر ابنكيران اما قضية الإرث فالدستور الاسلامي حسم فيها ..
لا يجب الاجتهاد في قضية الإرث لان الشريعة الإسلامية حسنا في ذالك والفقه الاسلامي والوصول ..
اين مواضيع الزيادة في الاسعار والمواد الغذائية والمحروقات اما الإرث فلا جدال فيه…
الضحك على الذقون..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يريدون الضرب في القران الكريم..
قوله تعالى: « للذكر مثل حظ الانثيين »..