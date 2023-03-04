الرباط.. آيت الطالب يطلق خدمات المركز الصحي الحضري بمقاطعة اليوسفية
في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ولتعزيز العرض الصحي بجهة الرباط سلا القنيطرة، أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، رفقة السيد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، يومه السبت 04 مارس 2023، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الثاني بمقاطعة اليوسفية بالرباط.
وقد تمت إعادة بناء هذا المركز الصحي الحضري على مساحة قدرها 982 متر مربع، كما عبأت الوزارة طاقما طبيا وتمريضيا وتقنيا للسهر على تقديم الخدمات الصحية للمرضى بهذا المركز، ويضم خمسة أطباء (05)، وأربعة ممرضين (04)، وتقني ومضيفات الاستقبال. وتم تجهيزه بمعدات بيوطبية ولوجيستيكية عالية الجودة، بالإضافة إلى وضع نظام معلوماتي بهذا المركز مدمج مع الشبكة الاستشفائية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة للمرضى من ساكنة مقاطعة اليوسفية. بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر للطاقم الطبي والتمريضي، والمشاركة في الإشراف على الطلاب المتدربين (الأطباء والممرضين في القطاعين العام والخاص).
وينتظر أن يقدم هذا المركز الصحي الحضري المستوى الثاني خدمات صحية متنوعة لفائدة ساكنة حي اليوسفية بالرباط، والتي تقدر بأزيد من 24 ألف نسمة، ومن بين هذه الخدمات: الاستشارات الطبية، تتبع صحة الأم والطفل، تتبع الأمراض المزمنة (كالسكري، الضغط الدموي)، طب الأسنان، وكذا الصحة المدرسية وتتبع صحة الشباب والمراهقين، إلى جانب خدمات التوعية والتربية من أجل الصحة..
10 تعليقات
على الدولة أن ترصد لوزارة الصحة مبالغ مالية كبيرة من اجل النهوض بقطاع الصحة الذي يعاني ..
طبيب لكل 2000 مريض لا يمكن وعلى وزارة الصحة توضيف اطباء اكفاء ..
يجب بناء مستشفيات ومراكز صحية أخرى وعدة تخصصات ..
قلة التجهيزات والامكانيات تدفع العديد من المواطنين المرضى التي التوجه للمصحات الخاصة من أجل التداوي اما الفقراء والمساكين فلهم الله..
المستشفى العمومي اصبح بالاداء رغم انه كان بالمجان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
هذا المركز سيقلل العبىء الذي كان يعانيه مواطنوا اليوسفية ..
شكرا للسيد الوزير على هاته المجهودات الجبارة ..
مزيد من الاجتهاد والتقدم للسيد الوزير ايت طالب في بناء مستشفيات ومراكز صحية أخرى خاصة بالعالم القروي..
اللهم اشفي مرضى المسلمين اجمعين..
مشكور السيد الوزير على هاته الالتفاتة الطيبة ..