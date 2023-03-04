نيمار وأليسون خارج تشكيلة البرازيل أمام “أسود الأطلس”

هبة بريس - وكالات

قرر رامون مينزيس، المدير الفني المؤقت لمنتخب البرازيل الوطني لكرة القدم، عدم ضم كل من نيمار وأليسون بيكر إلى تشكيلة المباراة الدولية الودية المقررة أمام منتخب المغرب في طنجة في 25 مارس الجاري.

والمباراة هي الأولى لمنتخب البرازيل منذ خروجه من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022 على يد منتخب كرواتيا في ديسمبر الماضي.

وأصيب نيمار خلال مباراة بالدوري الفرنسي الشهر الماضي.

ولم يوضح مينزيس، الذي يدرب منتخب البرازيل تحت 20 عاما، بالتفصيل سبب عدم وجود حارس المرمى أليسون بيكر في تشكيلة الفريق، لكنه قال إنه يريد إعطاء فرص للاعبين جدد.

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