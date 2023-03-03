الشرطة الألمانية تعثر على ترسانة أسلحة

2023-03-03 / 19:27
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هبة بريس _ وكالات

ضبطت الشرطة في عمليات مداهمة في منطقة نويهاوزن بمدينة ميونخ (جنوب) ترسانة أسلحة كبيرة لدى شخص، تتضمن ثلاث قنابل يدوية قابلة للتفجير. وقالت الشرطة والادعاء العام إن الرجل (55 عاما) ينتمي لحركة “مواطني الرايخ” اليمينية المتطرفة، وإنه الآن محتجز للتحقيق.

كانت السلطات أجرت في البداية تحقيقات ضد الرجل بسبب الاشتباه في ترويجه أقوالا تحض على الكراهية.

وقالت كل من الشرطة والادعاء العام، اليوم الجمعة، إنه بعد فترة وجيزة من مقتل أفراد شرطة في بلدة كوسيل بولاية راينلاند، قبل عام، نشر الرجل رأيه على تويتر أنه “يؤيد جرائم القتل، وفي الوقت نفسه سوأ سمعة أفراد الشرطة المقتولين”.

وأضافت أن هذا هو سبب إجراء المكتب المركزي البافاري لمكافحة التطرف تحقيقا.

وخلال عملية التفتيش في شقة الرجل يوم أمس الخميس، اكتشف المحققون ترسانة الأسلحة.

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