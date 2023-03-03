بسبب الحجاب.. منى زكي في مرمى الإنتقادات

2023-03-03 / 17:31
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نجلاء مزيان - هبة بريس

تعرضت الفنانة المصرية منى زكي لسيل من الانتقادات بعد عرض البوستر الرسمي لمسلسل “تحت الوصاية” الذي ستنافس به في دراما رمضان 2023 عقب اتهامها بإهانة الحجاب.

وظهرت زكي في البوستر الدعائي للمسلسل مرتدية الحجاب، بوجه شاحب ومرهق، وحواجب ثقيلة، حيث تم اتهامها بأنها تقصدت إظهار الحجاب بأنه “يقبّح” من ملامح المرأة.

و تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” في إطار درامي اجتماعي، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أرملة تحاول جاهدة إعالة أبنائها الصغار، فتلجأ للصيد بحثا عن عائد مادي ما يعرّضها لمضايقات كثيرة من بعض الرجال الذين يرفضون اقتحامها لمهنتهم.

كما تدخل الشخصية في صراع مع الجهة الحكومية المنوط بها الوصاية على الأبناء القصر، بعد وفاة الزوح.

و يشار إلى أن المسلسل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، و منى زكي،و يتقاسم البطولة كل من دياب ونهى عابدين وأحمد خالد صالح وآخرين..

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