تيفلت.. إيقاف شخص وحجز 1670 قرص طبي مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 3 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بالمحطة الطرقية بمدينة تيفلت، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن جنوب المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1670 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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