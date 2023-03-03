رئيسة الحكومة السينغالية السابقة تطالب بـ”تعليق عضوية” تونس في الاتحاد الإفريقي

2023-03-03 / 11:02
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هبة بريس - وكالات

دعت أميناتا توريه، رئيسة الحكومة السينغالية السابقة، إلى “تعليق عضوية” تونس من الاتحاد الإفريقي، بسبب ما وصفته بـ“التصريحات العنصرية” للرئيس قيس سعيد.

وكتبت توريه سلسلة تغريدات على تويتر، قالت في إحداها: “في ضوء المعاملة غير المقبولة لمواطني جنوب الصحراء في تونس، والتصريحات العنصرية للرئيس قيس سعيد، يجب تعليق مشاركة تونس في هيئات الاتحاد الإفريقي”.

كما دعت لتعليق مشاركة تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بسبب “خرقها ميثاقها التأسيسي”.

وأضافت في تدوينة ثالثة: “نطالب الرئيس ماكي سال بإرسال طائرته دون تأخير لنقل مواطنينا في تونس واستدعاء سفيرنا من تونس، مع إبلاغها رسالة استياء شديدة اللهجة”.

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