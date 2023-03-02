اجتماع اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية

هبة بريس _ الرباط

على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية يوم 25 فبراير 2023، عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا للتحضير لإدماج الفوج المقبل للمجندين برسم سنة 2023.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، بمقر وزارة الداخلية تحت رئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض، اجتماعها، اليوم الخميس 2 مارس 2023، خصص لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب، ذكورا وإناثا، المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين المقبل”.

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المركزية السالف ذكرها استخراج لوائح بأسماء المجندين، ذكورا وإناثا، المدعوين لتكوين الفوج المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار للتصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة، وإحالتها على السلطات المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وادماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.

وأشار البلاغ إلى أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية استعدادا لتشكيل الفوج المقبل للمجندين أسفرت عن إحصاء ما مجموعه 149 ألفا و595 شابا وشابة، منهم 17 ألفا و517 شابة.

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