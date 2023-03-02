ملف “الموثقة المعتقلة” يتواصل و المحكمة الابتدائية تدين شقيقها بتهمة التزوير

2023-03-02 / 12:21
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ما تزال تفاصيل الملف الذي اشتهر إعلاميا ب “الموثقة المعتقلة” يثير المزيد من الجدل في ظل بروز عدد من المستجدات و المعطيات منها إدانة شقيق الموثقة بالسجن النافذ.

و في التفاصيل، قضت المحكمة الابتدائية ببرشيد بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق شقيق الموثقة و ذلك بتهمة التزوير في وثائق رسمية لها علاقة بالملف الذي توبعت به شقيقته سلفا.

هذا و كان المتهم الموقوف قد حاول وفق منطوق الحكم تزوير محرر رسمي بإدلائه بوصولات أداء قصد استخلاص واجبات كراء عمارة توجد في ملكية الموثقة المعتقلة و مذيلة بختمها رغم أنها تقبع حاليا خلف أسوار السجن، علما أن العمارة سبق و صدر بشأنها حكم قضائي بحجزها لفائدة المشتكية السابقة في ملف الموثقة.

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