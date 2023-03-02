رائد فضاء إماراتي ينطلق في أطول رحلة فضائية بتاريخ العرب

2023-03-02 / 09:53
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الإمارات، الخميس، نجاح إطلاق مواطنها سلطان النيادي في “أطول مهمة فضائية عربية” من مركز كيندي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء 19 تجربة بحثية خلال 6 أشهر.

وإلى جانب النيادي، تضم الرحلة رائدين أمريكيين ورائد فضاء روسي.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، بعد تأجيل الإطلاق ليومين بسبب تقني في المركبة التي تقل رائد الفضاء الإماراتي.
وقالت الوكالة الخميس: “انطلقت اليوم – الساعة 9:34 صباحا بالتوقيت المحلي (5:34 ت.غ) أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي يخوضها النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية”.

ووفق بث نقلته الوكالة، انطلقت المهمة وهي باسم ” Crew-6 ” على متن مركبة الفضاء “دراغون” حاملةً النيادي وفريقه من مجمع الإطلاق رقم “39A” في مركز كينيدي.

وخلال 4000 ساعة على متن المحطة سيجري النيادي وفريقه 19 تجربة بحثية، بالتعاون مع وكالات فضاء منها “ناسا” الأمريكية، وأبرزها نظام القلب وآلام الظهر وجهاز المناعة وعلوم السوائل والنبات ودراسة النوم والإشعاعات، وفق الوكالة. ولم يسبق لأي رائد فضاء عربي أن قضى هذه المدة في الفضاء.

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