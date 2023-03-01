المخالفات المرورية تضخ في ميزانية الدولة أكثر من7 ملايين درهم

2023-03-01 / 19:01
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هبة بريس _ الرباط

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2025 آخرون بجروح، إصابات 63 منهم بليغة، في 1500 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 فبراير المنصرم.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41 ألفا و454 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و897 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 33 ألفا و557 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و338 ألفا و600 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و246 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و827 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 303 مركبات.

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