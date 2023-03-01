اصطدام قطارين باليونان.. وزير النقل يقدم استقالته

هبة بريس - وكالات

قدم وزير النقل والبنية التحتية اليوناني، كوستاس كارامانليس، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، بعد حادث تصادم قطارين في منطقة تمبي وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 85 آخرين.

وبحسب وكالة الأنباء اليونانية “آنا” فقد أعلن كارامانليس استقالته بعد حادث القطار المأساوي في تمبي، قائلا “لقد عدت لتوي من موقع مأساة القطار في تمبي، وعندما يحدث شيء مأساوي للغاية، لا يمكن الاستمرار كما لو أنه لم يحدث”.

وأضاف الوزير اليوناني “لهذا السبب أستقيل من منصب وزير البنية التحتية والنقل”.

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