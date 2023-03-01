الملك محمد السادس

الملك يشيد بعلاقات الصداقة المتميزة مع البوسنة والهرسك

2023-03-01 / 17:32
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة زيليكا سفيجانوفيتش رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيدة زيليكا سفيجانوفيتش وباقي أعضاء المجلس الرئاسي، مقرونة بأصدق المتمنيات للبوسنة والهرسك بموصول التقدم والرخاء .

وأشاد جلالة الملك ،بالمناسبة، “بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين شعبينا، مؤكدا لفخامتكن بهذا الصدد حرصي الدائم على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه الروابط والارتقاء بالتعاون الثنائي بين بلدينا بما يعود عليهما بالنفع العميم”.

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