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أكادير.. ترويج المخدرات يجر مواطنا من افريقيا جنوب الصحراء للاعتقال

2023-03-01 / 15:46
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الثلاثاء 28 فبراير الجاري، من إيقاف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات الصلبة.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطه في ترويج المخدرات، قبل أن تسفر عملية الفحص بالأشعة التي أخضع لها بالمستشفى الجهوي عن رصد كبسولات مشبوهة في أمعائه، تبين بعد استفراغها أنها عبارة عن كمية من مخدر الكوكايين وزنها 68 غراما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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