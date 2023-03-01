لقجع ينوب عن جامعة الكرة في تعزية أسرة الراحل جيست فونتين

هبة بريس ـ رياضة

تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الراحل جيست فونتين.

و قامت الجامعة وفق بلاغ نشر بالموقع الرسمي بتعزية أسرة الراحل فونتين ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل.

وسبق للراحل جيست فونتين، الذي وافته المنية يومه فاتح مارس 2023 أن أشرف على تدريب المنتخب الوطني في بداية الثمانينات من القرن الماضي، علما أنه من مواليد مدينة مراكش في 18 غشت 1933.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8