اتفقوا على مواصلة الحوار.. وزير النقل يجتمع بمهنيي النقل الدولي الطرقي

2023-03-01 / 15:06
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هبة بريس

جرى يوم الجمعة الماضي بالرباط عقد اجتماع للجنة القيادة بحضور ست تمثيليات مهنية عن النقل الدولي الطرقي للمسافرين، حسبما أعلنت وزارة النقل واللوجستيك.

ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، السيد محمد عبد الجليل، وعرف حضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، في إطار الحوار والعمل المشترك الذي تواصله الوزارة مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب من أجل تدارس المواضيع التي تهم مهنيي القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة للإشكاليات التي يعرفها.

وحسب بلاغ للوزارة فإنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي طبعه جو من الثقة والحوار الجاد، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات التي تم الاتفاق عليها والعمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين، مشيرا إلى أنه تم أيضا عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين.

وقد أجمع المشاركون، خلال هذا الاجتماع، عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023. كما اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية.

وقد اختتم هذا اللقاء بالمصادقة والتوقيع بالإجماع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 ، وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، يخلص البلاغ.

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