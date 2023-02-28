إشبيلية يفاجى بونو بتصريح حول ” جوائز الأفضل “

2023-02-28 / 21:04
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دعم نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، حارسه المغربي ياسين بونو بتعليق حول تواجده ضمن القائمة النهائية لأفضل 3 حراس في العالم.

وجاء في منشور لنادي إشبيلية الإسباني، على منصة التواصل “تويتر”، بخصوص الحارس المغربي ياسين بونو: “ربما لم تفز بالجائزة، لكنك الأفضل بالنسبة لنا، نفتخر بك دائما ياسين بونو”.

ونشر إشبيلية، شريط فيديو لأبرز تدخلات ياسين بونو دفاعا عن مرماه في مباريات الفريق، وكتب معلقا: “لأشياء مثل هذه وأكثر، تم ترشيحه لجائزة الأفضل”، مضيفا في منشور آخر: “ياسين بونو، حارس مرمى من عالم آخر”.

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