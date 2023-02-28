من جديد…اعتقال قيادي بارز في “النهضة” التونسية

2023-02-28 / 20:14
0
هبة بريس _ متابعة

أوقفت السلطات التونسية أحد القيادات البارزة في حركة النهضة، فضلا عن وزير سابق، ونشطاء في الحزب الجمهوري، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتقالات المتواصلة في البلاد.

وأكدت الحركة أن قوات الأمن أوقفت، مساء الاثنين، النائب السابق سيد الفرجاني، فيما أشارت بعض المصادر إلى توجيه اتهامات له في إطار القضية المتعلقة بشركة “أنستالينغو” الإعلامية، والمتهمة بإثارة الفوضى والتآمر على أمن الدولة، حيث سبق أن تم التحقيق بشأنها مع قيادات أخرى من الحركة، على غرار رئيسها راشد الغنوشي الذي نفى أي علاقة لها بهذه القضية.

فيما كشف الحزب الدستوري عن قيام السلطات بإيقاف النشطاء وسام الصغير وبثينة خليقي وأسامة غلام، على خلفية إطلاق حملة واسعة على مواقع التواصل للمطالبة بالإفراج عن الأمين العام للحزب عصام الشابي، المعتقل فير إطار قضية “التآمر على أمنة الدولة”

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة الكندية تحضر التيك توك على اجهزتها الالكترونية

الحكومة الكندية تحضر التيك توك على اجهزتها الالكترونية

2023-02-28 / 23:39
Photo of ماكرون يمنح الجزائريين خطة وإجراءات خاصة بشأن التأشيرة

ماكرون يمنح الجزائريين خطة وإجراءات خاصة بشأن التأشيرة

2023-02-28 / 18:25
Photo of السلطات التركية تهدم مئات البنايات في اسطنبول

السلطات التركية تهدم مئات البنايات في اسطنبول

2023-02-28 / 16:52
Photo of حالته حرجة.. نقل الرئيس السوداني السابق البشير إلى العناية المركزة

حالته حرجة.. نقل الرئيس السوداني السابق البشير إلى العناية…

2023-02-28 / 14:52
Photo of تونس.. توقيف وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر بتهم فساد

تونس.. توقيف وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر بتهم فساد

2023-02-28 / 14:08
Photo of لتجنب النقص الحاد في الصيف.. فرنسا تضع قيودا على استخدام المياه

لتجنب النقص الحاد في الصيف.. فرنسا تضع قيودا على…

2023-02-28 / 12:46
Photo of تونس.. السجن لمستشار رئيس الدولة السابق بتهمة “التآمر على أمن الدولة”

تونس.. السجن لمستشار رئيس الدولة السابق بتهمة “التآمر على…

2023-02-28 / 12:11
Photo of ألمانيا.. إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية وإصابة اثنين بجروح خطيرة

ألمانيا.. إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية وإصابة اثنين بجروح…

2023-02-28 / 11:23
Photo of هونغ كونغ تلغي إلزامية ارتداء الكمامة

هونغ كونغ تلغي إلزامية ارتداء الكمامة

2023-02-28 / 10:42
Photo of مصر.. نقل مرتضى منصور إلى المستشفى

مصر.. نقل مرتضى منصور إلى المستشفى

2023-02-28 / 10:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق