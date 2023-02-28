من جديد…اعتقال قيادي بارز في “النهضة” التونسية

هبة بريس _ متابعة

أوقفت السلطات التونسية أحد القيادات البارزة في حركة النهضة، فضلا عن وزير سابق، ونشطاء في الحزب الجمهوري، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتقالات المتواصلة في البلاد.

وأكدت الحركة أن قوات الأمن أوقفت، مساء الاثنين، النائب السابق سيد الفرجاني، فيما أشارت بعض المصادر إلى توجيه اتهامات له في إطار القضية المتعلقة بشركة “أنستالينغو” الإعلامية، والمتهمة بإثارة الفوضى والتآمر على أمن الدولة، حيث سبق أن تم التحقيق بشأنها مع قيادات أخرى من الحركة، على غرار رئيسها راشد الغنوشي الذي نفى أي علاقة لها بهذه القضية.

فيما كشف الحزب الدستوري عن قيام السلطات بإيقاف النشطاء وسام الصغير وبثينة خليقي وأسامة غلام، على خلفية إطلاق حملة واسعة على مواقع التواصل للمطالبة بالإفراج عن الأمين العام للحزب عصام الشابي، المعتقل فير إطار قضية “التآمر على أمنة الدولة”

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