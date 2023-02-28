حالته حرجة.. نقل الرئيس السوداني السابق البشير إلى العناية المركزة
هبة بريس - وكالات
أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، “نقل الرئيس السابق، عمر البشير إلى العناية المركزة ووصفت حالته الصحية بأنها خطيرة”.
وأفادت صحيفة “التيار” السودانية، عبر صفحتها على “فيسبوك”، (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن “أسرة البشير قدمت طلبا لزيارته وقبلت المحكمة بذلك، نظرا لوضعه الصحي”.
وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل سوء حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروس كورونا المستجد.
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7 تعليقات
لو كان عمر اابشير تابعا خانعا للنظام الأمريكي الإسرائيلي لظل في السلطة إاى يوم يبعثون
ما أحلى العدالة والحكم بما أمر الله.
الظلم ظلمات يوم القيامه
قال رَسول اللَّهِ ﷺ: بابان معجلاتان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة البغي والعقوق البغي يعني الظلم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم انصر المسلمين المظلومين
اللهم اشفي المرضى شفاءً لا يغادر سقما ولا يبقى ألما