حالته حرجة.. نقل الرئيس السوداني السابق البشير إلى العناية المركزة

هبة بريس - وكالات

أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، “نقل الرئيس السابق، عمر البشير إلى العناية المركزة ووصفت حالته الصحية بأنها خطيرة”.

وأفادت صحيفة “التيار” السودانية، عبر صفحتها على “فيسبوك”، (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن “أسرة البشير قدمت طلبا لزيارته وقبلت المحكمة بذلك، نظرا لوضعه الصحي”.

وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل سوء حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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