الصورة تعبيرية

لتجنب النقص الحاد في الصيف.. فرنسا تضع قيودا على استخدام المياه

2023-02-28 / 12:46
0
هبة بريس - وكالات

صرح وزير الإصلاحات البيئية الفرنسي، كريستوف بيشو، بأنه يجب على المناطق الفرنسية أن تفرض قيودا على استخدام المياه اعتبارا من مارس المقبل لتجنب النقص الحاد للمياه في الصيف.

وذكر بيشو أن 700 بلدية في فرنسا كانت محرومة من مياه الشرب في الصيف الماضي بسبب نقصها على خلفية موجة جفاف قياسية.

وقال في حديث لإذاعة “RMC”، اليوم الثلاثاء: “في الوضع كما هو الآن، إذا لم يتم هناك هطول أمطار وإذا لم نرد أن تواجه 2000 بلدية صعوبات هذه المرة عندما سيتعين علينا إرسال خزانات المياه أو المياه المعبأة إليهم ووقف الأنشطة الاقتصادية والزراعية، فيجب علينا فرض قيود الآن”.

كما أفاد الوزير بأن المناطق الفرنسية ستجري في 1 مارس القادم قياسات وتقييمات لحالة التربة و”يجب ألا نخاف” من فرض قيود إذا لزم الأمر”. ودقق: ابتداء من مارس القادم يجب على رؤساء كل المناطق الفرنسية أن يتخذوا قرارات بشأن فرض قيود على استخدام المياه: ويجب أن يبدأ سريان مفعولها في كل مكان حيث توجد هناك هذه الحاجة”.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية “ميتيو فرانس” عن تسجيل “جفاف شتاء قياسي” في البلاد. وشهدت البلاد فترة قياسية (32 يوما) دون هطول أمطار، مما تسبب في جفاف التربة والمياه الجوفية في معظم المناطق الفرنسية. من جهتها أفادت وزارة البيئة الفرنسية بأن القيود على استخدام المياه قد تم فرضها حتى الآن في 5 مناطق فرنسية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس.. توقيف وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر بتهم فساد

تونس.. توقيف وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر بتهم فساد

2023-02-28 / 14:08
Photo of تونس.. السجن لمستشار رئيس الدولة السابق بتهمة “التآمر على أمن الدولة”

تونس.. السجن لمستشار رئيس الدولة السابق بتهمة “التآمر على…

2023-02-28 / 12:11
Photo of ألمانيا.. إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية وإصابة اثنين بجروح خطيرة

ألمانيا.. إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية وإصابة اثنين بجروح…

2023-02-28 / 11:23
Photo of هونغ كونغ تلغي إلزامية ارتداء الكمامة

هونغ كونغ تلغي إلزامية ارتداء الكمامة

2023-02-28 / 10:42
Photo of مصر.. نقل مرتضى منصور إلى المستشفى

مصر.. نقل مرتضى منصور إلى المستشفى

2023-02-28 / 10:09
Photo of تركيا: هزة ارتدادية بقوة 4 درجات مركزها جنوبي البلاد

تركيا: هزة ارتدادية بقوة 4 درجات مركزها جنوبي البلاد

2023-02-28 / 09:38
Photo of “قيس” يثير السخرية…صاحب شركة قهوة ” يتآمر على أمن الدولة”

“قيس” يثير السخرية…صاحب شركة قهوة ” يتآمر على أمن…

2023-02-27 / 21:46
Photo of أول ديمقراطية تتحدى بايدن بانتخابات الرئاسة

أول ديمقراطية تتحدى بايدن بانتخابات الرئاسة

2023-02-27 / 21:26
Photo of تبون يمنح الجنسية الجزائرية لمطران فرنسي

تبون يمنح الجنسية الجزائرية لمطران فرنسي

2023-02-27 / 19:24
Photo of قت.يل و69 جريحا وانهيار 22 مبنى جراء الزلزال الجديد

قت.يل و69 جريحا وانهيار 22 مبنى جراء الزلزال الجديد

2023-02-27 / 12:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق