وزير الفلاحة يشرف على تدشين مشاريع للتنمية الفلاحية بإقليم تاونات

هبة بريس _ ال

ع محياوي – هبة بريس

قام ” محمد صديقي ” وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، بزيارة ميدانية لإقليم تاونات. مرفوقا بعامل إقليم تاونات وباحجي جواد المدير العام للإستشارة الفلاحية ” لونكا ” ، و مصطفى الميسوري رئيس غرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس المعروف بخدماته المتواصلة وخبرته في الميدان الفلاحي.

وفي سياق الموضوع، و على مستوى إقليم تاونات، أشرف ” محمد صديقي ” على تدشين المقر الجديد للمديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات والفرع الإقليمي للغرفة الفلاحية الجهوية الذي يشمل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” ومصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. شيد المبنى على مساحة 2535 م2، ويضم ثلاث طوابق، بتكلفة إجمالية بحوالي 15,7 مليون درهم.

وبالجماعة الترابية عين عائشة، اطلع وزير الفلاحة على مدى تقدم مختلف مكونات مشروع الإعداد الهيدرو فلاحي لمحيط بوهودة، كما قام بتدشين عملية السقي بالتنقيط ، بتكلفة إجمالية قدرها 420 مليون درهم، يغطي هذا المشروع مساحة قدرها 1850 هكتار ويستفيد منه حوالي 1480 مستفيد. ويغطي المشروع الجماعات الترابية الأربع عين عائشة وعين مديونة و ارغيوة وتاونات .

هذا وتستمر تهيئة وتجهيز هذا المدار في إطار الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030. ويهدف إلى رفع الإنتاج الفلاحي وتثمين الموارد المائية من خلال تجهيز الضيعات الفلاحية بالسقي بالتنقيط وتحسين دخل الفلاحين.

تصل السعة الإجمالية لسد بوهودة، على وادي سرا، الى 55 مليون متر مكعب ويصل الحجم السنوي المخصص للفلاحة إلى 15 مليون متر مكعب وتتكلف جمعيات مستخدمي مياه الري بتسيير المدار.

على مستوى نفس المدار، قام الوزير بزيارة مزرعة لإنتاج النباتات الطبية والعطرية التي تندرج في إطار مشروع تجميع يخص النباتات الطبية والعطرية حول وحدة للتحويل والتعليب.

باستثمار إجمالي قدره 70 مليون درهم، يغطي هذا المشروع للتجميع مساحة 113 هكتار ويهدف إلى مواكبة الفلاحين بجهة فاس–مكناس من أجل تحسين جودة وكميات إنتاج النباتات الطبية والعطرية مع احترام المعايير والبيئة، وقد مكن من خلق 60 فرصة عمل دائمة وأكثر من 500 فرصة عمل موسمية على مستوى إقليم تاونات

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0