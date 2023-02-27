“اشرف حكيمي”..الصحافة الفرنسية تنبش في تفاصيل تهمة ” الإغتصاب”

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة فرنسية ان أشرف حكيمي سيواجه تهمة ” الإغتصاب ” مضيفة ان علاقة غرامية انطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. انتهت بتقديم شكاية ضده لدى الشرطة .

واشارت الصحيفة ان يوم 25 فبراير ، في الليل كانت شابة قد ذهبت إلى منزل اللاعب في بولوني ، على متن سيارة أوبر التي كان لاعب باريس سان جيرمان قد طلبها منها.

وكشفت الصحيفة ” انه في منزل الأخير خرجت الأمور عن السيطرة ، حسب كلمات الشابة اذ ارغمها اشرف حكيمي على تقبيله وخلع ملابسها وقبّل ثدييها رغم احتجاجاتها.

وقالت الشابة انها دفعت اللاعب المغربي بعيدا و كانت سترسل بعد ذلك رسالة نصية قصيرة إلى صديق ليأتي من اجل اخراجها من بيته

واسنرسلت الصحيفة بالقول انه في نهاية هذا الأسبوع ، كان من الواضح أن اشرف حكيمي كان بمفرده في المنزل. وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي ، كانت زوجته وطفلاهما في إجازة في دبي

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