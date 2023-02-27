إقصائيات الكان.. الكاف تختار الكزاز لقيادة مباراة غينيا بيساو و نيجيريا

2023-02-27 / 17:08
0

هبة بريس ـ رياضة 

تجرى الجولة الثالثة و الرابعة من إقصائيات كأس إفريقيا 2023 المزمع تنظيمها بدولة الكوت ديفوار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس.

و من بين المواجهات القوية المرتقبة في هذا الموعد القاري، نذكر لقاء غينيا بيساو و نيجيريا الذي ستفصل فيه صافرة الحكم المغربي سمير الكزاز.

و اختارت لجنة التحكيم لهذا النزال القوي طاقم تحكيم مغربي يقوده الكزاز و بمعاونة كل من زكرياء البرينسي و حمزة الناصيري، فيما سيكون نور الدين الجعفري حكما رابعا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لجنة التحكيم بالكاف تعين رضوان جيد لقمة الكاميرون و ناميبيا

لجنة التحكيم بالكاف تعين رضوان جيد لقمة الكاميرون و…

2023-02-27 / 15:38

برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي وغيابه عن الكلاسيكو

2023-02-27 / 12:50
Photo of شاهد هدف الزلزولي القاتل على بونو في لقطة طريفة

شاهد هدف الزلزولي القاتل على بونو في لقطة طريفة

2023-02-27 / 09:07
Photo of شاهد هدف يوسف النصيري الأمس هدف رائع جداً

شاهد هدف يوسف النصيري الأمس هدف رائع جداً

2023-02-27 / 09:00
Photo of المنتخب الوطني للتايكواندو يتألق خلال بطولة كأس الحسن الدولية بالأردن

المنتخب الوطني للتايكواندو يتألق خلال بطولة كأس الحسن الدولية…

2023-02-26 / 23:23
Photo of النصيري يتألق و هدف الزلزولي في مرمى بونو يمنح فريقه الفوز

النصيري يتألق و هدف الزلزولي في مرمى بونو يمنح…

2023-02-26 / 23:05
Photo of أولمبيك أسفي و نهضة بركان يقتسمان نقاط المباراة بهدف لمثله

أولمبيك أسفي و نهضة بركان يقتسمان نقاط المباراة بهدف…

2023-02-26 / 22:37
Photo of الجيش يفوز على فيوتشر المصري و يتصدر مجموعته بالكونفدرالية

الجيش يفوز على فيوتشر المصري و يتصدر مجموعته بالكونفدرالية

2023-02-26 / 22:01
Photo of البطولة الوطنية المدرسية لسباق الدراجات تخطف الأضواء بالجديدة

البطولة الوطنية المدرسية لسباق الدراجات تخطف الأضواء بالجديدة

2023-02-26 / 21:01
Photo of التعادل الإيجابي ينهي لقاء السوالم و المغرب الفاسي

التعادل الإيجابي ينهي لقاء السوالم و المغرب الفاسي

2023-02-26 / 20:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق