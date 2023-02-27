إقصائيات الكان.. الكاف تختار الكزاز لقيادة مباراة غينيا بيساو و نيجيريا

هبة بريس ـ رياضة

تجرى الجولة الثالثة و الرابعة من إقصائيات كأس إفريقيا 2023 المزمع تنظيمها بدولة الكوت ديفوار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس.

و من بين المواجهات القوية المرتقبة في هذا الموعد القاري، نذكر لقاء غينيا بيساو و نيجيريا الذي ستفصل فيه صافرة الحكم المغربي سمير الكزاز.

و اختارت لجنة التحكيم لهذا النزال القوي طاقم تحكيم مغربي يقوده الكزاز و بمعاونة كل من زكرياء البرينسي و حمزة الناصيري، فيما سيكون نور الدين الجعفري حكما رابعا.

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