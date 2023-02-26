مجلس الرميلي يصادق على تشييد دور الحضانة بالأحياء الصناعية للبيضاء

2023-02-26 / 22:23
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قرر مجلس مدينة الدار البيضاء تشييد عدد من دور الحضانة بالأحياء الصناعية للمدينة و ذلك في إطار استراتيجية المجلس لتقريب دور الحضانة من الموظفين و المستخدمين.

و إلى جانب دور الحضانة الجديدة التي سترى النور بالأحياء الصناعية، قرر المجلس استغلال بعض فضاءات المؤسسات التعليمية قرب الأحياء الصناعية لتحويلها لدور حضانة و ذلك وفق الشراكات الموقعة مع الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين.

و تروم جماعة الدار البيضاء من خلال هاته الاستراتيجية تقريب دور الحضانة للمرأة العاملة و خاصة من ذوي الدخل المحدود، و هو ما قد يجعل مردوديتهم المهنية أفضل.

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