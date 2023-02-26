مقت_ل 27 مهاجرا على الأقل في غرق مركب قرب السواحل الإيطالية
قضى ما لا يقل عن 27 مهاجرا في غرق مركبهم، فجر الأحد، قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، على ما نقلت وكالة فرانس برس عن وسائل الإعلام محلية.
وذكرت وكالة “أنسا” الإيطالية في المقابل أن الحصيلة تصل إلى ثلاثين قتيلا، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال متواصلة غير أن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإغاثة.
ونقلت رويترز عن وكالة أنباء “أدنكرونوس” قولها إن أكثر من 100 شخص كانوا على متن القارب الذي كان يحمل المهاجرين، وتم إنقاذ حوالي 50 شخص.
وذكرت “أدنكرونوس” أن القارب الذي كان ينقل مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان، اصطدم بالصخور قبل غرقه وسط الطقس البحر القاسي.
وذكرت وكالة “إيه جي آي” أن المركب المحمل أكثر من طاقته انشطر إلى جزئين بسبب الأمواج، مضيفة نقلا عن عنصر في فرق الإغاثة مشارك في عمليات الإنقاذ أن بين الضحايا “طفلا رضيعا عمره بضعة أشهر”.
ووقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف.
ويهدف القانون الجديد إلى الحد من عدد الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر إلزام المنظمات غير الحكومية بالقيام بعملية إنقاذ واحدة خلال رحلة بحرية.
ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من خطر الموت في البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر أكثر المعابر خطورة في العالم بالنسبة للمهاجرين.
11 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إياك أن تظن أن هناك وطن غير وطنك الحقيقي..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
الفقر والبطالة وعدم توفر فرص الشغل يدفع الكثير الى الهجرة غير الشرعية..
يجب تشديد المراقبة على الحدود خصوصا دول جنوب الصحراء..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
رحمة الله عليهم اجمعين …
اللهم احفظ شبابنا من قواريب الموت ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.رسالة الى جميع الشباب عدم التفكير في الهجرة عبر البحار لان الموت حتمية فيها ..
اللهم ارحمهم واغفر لهم..
لماذا يفكر الإنسان بالسفر إلى بلاد الكفار الجهل
مصطلح مهاجر مصلح خاطئ المهاجر هو الذي يهاجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام في سبيل الله الان الكل أصبح مهاجر وشهيد حتى من لا يصلي لا حول ولا قوه الا بالله