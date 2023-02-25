نادي برشلونة يعلن عن إصابة لاعبه أنسو فاتي 

2023-02-25 / 12:59
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هبة بريس - وكالات

أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن مهاجمه أنسو فاتي سيغيب عن الملاعب، دون تحديد موعد عودته، بعد تعرضه لإصابة في التدريبات الجمعة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في الدقيقة 75 خلال الهزيمة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في إياب ملحق الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي والتي تسببت في خروج برشلونة من البطولة القارية.

وقال برشلونة على تويتر الليلة الماضية “أصيب أنسو فاتي بكدمة في الركبة اليسرى خلال التدريب بعد ظهر اليوم (الجمعة). سيغيب عن الفريق وسيحدد تعافيه مدى جاهزيته”.

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