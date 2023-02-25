تونس.. القضاء يأمر بسجن رجل أعمال وسياسيين بارزين

2023-02-25 / 09:47
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هبة بريس - وكالات

أصدر القضاء التونسي، فجر اليوم السبت، مذكرات إيداع بالسجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وذكرت إذاعة “موزاييك” المحلية أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بملف التآمر على أمن الدولة الداخلي أصدر مذكرات إيداع بالسجن بحق المتهمين الثلاثة إثر تحقيقات استمرت ساعات.

وتم إيداع المتهمين بعد أيام من توقيفهم، بينما لا يزال قاضي التحقيق يواصل التحقيق مع متهمين آخرين، من بينهم مدير إذاعة “موزاييك” نور الدين بوطار.

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