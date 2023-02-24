كرة اليد .. المغرب يفوز على الأردن في البطولة العربية للناشئين

2023-02-24 / 22:55
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هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب الوطني المغربي اليوم الجمعة ، على نظيره الأردني (21/27) في مباراته الثالثة ضمن منافسات النسخة الحادية عشر من البطولة العربية للناشئين في كرة اليد ، المقامة حاليا بالعاصمة الأردنية عمان.

وكان المنتخب المغربي قد خسر في مباراته الأولى أمام المنتخب السعودي بحصة 36 – 29 وتعادل في المباراة الثانية أمام الكويت (27/27).

وشهدت باقي المباريات التي أجريت اليوم فوز تونس على السعودية بحصة 25 – 23 ، والكويت على العراق بحصة 27 – 19 .

وسيواجه المنتخب المغربي يوم الأحد المقبل العراق ، والسعودية الكويت ، والأردن ضد تونس .

وتختتم منافسات البطولة التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة اليد ، يوم 28 من الشهر الجاري ، حيث سيلتقي المغرب مع تونس ، والعراق مع السعودية والأردن مع الكويت.

وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة ، حيث سيحصد اللقب المنتخب الذي يحقق أعلى عدد من النقاط.

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