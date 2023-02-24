غيابيا …محكمة تونسية تقضي بسجن أميرة بوراوي

هبة بريس _ وكالات

أصدرت محكمة تونسية، حكما غيابيا يقضي بسجن المعارِضة الجزائرية أميرة بوراوي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة “اجتياز الحدود خلسة”.

ونقلت إذاعة موزاييك عن مصادر قضائية قولها إن “بوراوي حضرت في وقت سابق إلى محكمة الناحية في تونس وتم تسليمها جواز سفرها، على أن تعود للمثول أمام المحكمة أمس الخميس، إلا أنها لم تحضر بسبب مغادرتها تونس، ليتم الحكم بسجنها غيابيا مدة ثلاثة أشهر”.

وكانت بوراوي تقدمت قبل أيام بالاعتذار لتونس، بعدما تسببت بأزمة كبيرة مع الجزائر، عقب عبورها بطريقة غير شرعية للحدود، قبل ترحيلها إلى باريس بعد تدخل الدبلوماسية الفرنسية.

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