عاجل في قضية لمجرد .. القضاء يقضي بالسجن ست سنوات

هبة بريس

علم ان محكمة فرنسية قضت اليوم الجمعة بالسجن ست سنوات في حق المغني المغربي سعد لمجرد،

وجاء الحكم على خلفية القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، ويتهم فيها بضرب شابة فرنسية واغتصابها في غرفة فندق، على هامش حفلة له في العاصمة باريس.

وطلبت النيابة العامة الفرنسية الخميس سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي .

وكان المغني المغربي نفى الأربعاء أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية لورا ب. أو أقام علاقة جنسية معها.

تفاصيل الحكم لاحقا

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