القنيطرة.. إيقاف شخص وحجز أزيد من 8 آلاف قرص طبي مخدر

2023-02-24 / 11:02
0
هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 23 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 8018 قرص مخدر، من بينها 1088 قرص مهلوس من نوع إكستازي و6930 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

مراكش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-02-24 / 12:29
Photo of أساتذة التعاقد.. 17 يوما من الإضراب في أقل من شهرين وسط امتعاض الآباء

أساتذة التعاقد.. 17 يوما من الإضراب في أقل من…

2023-02-24 / 11:53
Photo of لحليمي يكشف عن تفاصيل إحصاء للسكان والسكنى سنة 2024

لحليمي يكشف عن تفاصيل إحصاء للسكان والسكنى سنة 2024

2023-02-24 / 10:10
Photo of وجدة.. “الابتزاز” يجر ضابط شرطة للاعتقال

وجدة.. “الابتزاز” يجر ضابط شرطة للاعتقال

2023-02-24 / 09:29
Photo of التساقطات الثلجية.. اجتماعات مكثفة لاتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية

التساقطات الثلجية.. اجتماعات مكثفة لاتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية

2023-02-24 / 09:20
Photo of طقس الجمعة.. تساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. تساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

2023-02-24 / 09:08
Photo of مذكرة بشأن الإجراءات الجبائية حسب نوع الضريبة

مذكرة بشأن الإجراءات الجبائية حسب نوع الضريبة

2023-02-24 / 00:40
Photo of برلماني يسائل وزير التعليم عن “نقص الشعب العلمية بكلية خريبكة “

برلماني يسائل وزير التعليم عن “نقص الشعب العلمية بكلية…

2023-02-23 / 22:07
Photo of المغرب يعزز سلاح المدفعية براجمات “PULS” بعيدة المدى من إسرائيل (صور )

المغرب يعزز سلاح المدفعية براجمات “PULS” بعيدة المدى من…

2023-02-23 / 21:43
Photo of زلزال جديد بقوة 5 درجات يهز جنوب تركيا

زلزال جديد بقوة 5 درجات يهز جنوب تركيا

2023-02-23 / 21:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق