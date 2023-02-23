قرار أممي يطالب بالانسحاب الروسي “فورا” من أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا يطالب روسيا بـ”الانسحاب الفوري وغير المشروط” من أوكرانيا.

وتضمن القرار الذي صوتت لصالحه 141 دولة مشروعا لـ”السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وامتنعت 32 دولة عن التصويت، فيما عارضته 7 دول.

ويؤكد القرار الذي صاغته أوكرانيا وشاركت في رعايته أكثر من 60 دولة، على “التمسك بوحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ويدعو إلى وقف القتال والوقف الفوري للهجمات على البنى التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا بما فيها المساكن والمدارس والمستشفيات”.

ويشدد القرار على ضمان “المساءلة عن الجرائم المرتكبة على أراضي أوكرانيا بموجب القانون الدولي من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية المناسبة والعادلة والمستقلة على المستويين الوطني والدولي”، مع ضمان “العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم المستقبلية”.

ويعتبر مشروع القرار غير ملزما، فيما تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع بمواصلة الهجوم “بشكل منهجي” في أوكرانيا، في خطاب مناهض للغرب يذكر بالحرب الباردة.

وهذا ليس القرار الأول من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أقرت سابقا ثلاثة قرارات متعلقة بالعدوان الروسي.

المحلل في “مجموعة الأزمات الدولية”، ريتشارد غوان، قال لوكالة فرانس برس: “هذا القرار رمزي” قبل كل شيء، مشيرا إلى أنه سيفاقم عزلة روسيا ويساهم في “تقويض مزاعم بوتين بأنه يقود تحالفا واسعا مناهضا للغرب”.

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