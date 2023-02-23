Former film producer Harvey Weinstein appears in court at the Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center in Los Angeles, California, on 04 October 2022. - Weinstein was extradited from New York to Los Angeles to face sex-related charges. (Photo by ETIENNE LAURENT / POOL / AFP)

بتهمة الاعتداء الجنسي.. حكم إضافي على هارفي واينستين بالسجن 16 عاما

2023-02-23 / 22:43
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هبة بريس _ وكالات

أدانت محكمة في لوس أنجلوس منتج الأفلام الأميركي الشهير، هارفي واينستين، الخميس، بتهمة الاعتداء الجنسي، وحكمت عليه بالسجن 16 عاما، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي أن أن”.

وهذا الحكم الثاني على واينستين (70 عاما)، إذ أقرت محكمة في نيويورك حكما عليها بالسجن 23 عاما، في ديسمبر الماضي، بتهم اغتصاب.

وبرأت محكمة لوس أنجلوس واينستين من تهمة واحدة، كما لم تتوصل هيئة المحلفين لقرار بالإجماع بشأن ثلاث تهم أخرى، واحدة منها تتعلق بجنيفر نيوسوم، زوجة حاكم ولاية كاليفورنيا، كما أسقطت أربع تهم أخرى ترتبط بامرأة لم تدل بشهادتها.

وأشار التقرير إلى أن واينستين تحدث في جلسة النطق بالحكم، الخميس، وكرر إنكاره لارتكاب أي مخالفة، معتبرا أن القضية ضده “مدبرة”.

واتهمت أكثر من 80 امرأة واينستين بانتهاكات جنسية منذ تكشف فضيحته، في أكتوبر 2017، وإطلاق حركة “أنا أيضا”، وفق تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وينفي واينستين ما وجه إليه من اتهامات مؤكدا أن هذه العلاقات حصلت بالتراضي.

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