نيران كراهية الإسلام.. حرق مسجد تورتونا بإيطاليا

2023-02-23 / 17:31
0
عبد اللطيف الباز / هبة بريس

شن مجهولون هجمات بمواد حارقة على مسجد ومبنى تابع المركز الثقافي الإسلامي في مدينة تورتونا بإيطاليا للحرق، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحريق وما إذا كان جريمة كراهية.
وقال رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا ياسين لفرم في تصريح حصري خص به موقع هبة بريس إن الحريق وقع في حدود الساعة الرابعة قبيل الفجر، إذ فوجئ المصلون لدى وصولهم المسجد لأداء صلاة الفجر برجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق الذي أتى على المبنى بالكامل. مؤكدا إنهم في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات لمعرفة ملابسات الحريق وأسبابه، وإن كانت التفاصيل لم تتضح بعد، إلا أنه لوحظ بعد إطفاء الحريق وجود «صليب» مرسوم على جانبي باب المركز . من جهته أعلن عمدة بلدية المدينة فتح تحقيق بالموضوع من أجل معرفة ملابسات الحادثة وإلقاء القبض على الفاعلين، مؤكدا تضامنه مع الجالية المسلمة بإيطاليا وبلدية تورتونا. و أعرب عن أسفه إزاء حرق المسجد، وقال: إن الجالية الإسلامية في تورتونا كان لها دور فعال أثناء جائحة «كورونا»، وكانت من أول من شاركوا في حملة التبرعات والمساعدات خلال الجائحة.
وأكد المسؤول الإيطالي، أنه يعمل مع كل الفاعلين في المجتمع المدني وممثلي الجالية المسلمة من أجل تعزيز التضامن.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال تركيا.. إنقاذ 24 شاة بعد 17 يوما تحت الأنقاض

زلزال تركيا.. إنقاذ 24 شاة بعد 17 يوما تحت…

2023-02-23 / 15:51
Photo of في دولة الكابرانات.. تبون يحلم بتنظيم كأس افريقيا ويحرم مؤثرة فرنسية من التأشيرة

في دولة الكابرانات.. تبون يحلم بتنظيم كأس افريقيا ويحرم…

2023-02-23 / 15:14
Photo of ماكرون يبدأ جولة أفريقية في الأول من مارس المقبل

ماكرون يبدأ جولة أفريقية في الأول من مارس المقبل

2023-02-23 / 12:44
Photo of تسجيل هزتين أرضيتين أقواهما 6.7 درجة

تسجيل هزتين أرضيتين أقواهما 6.7 درجة

2023-02-23 / 11:12
Photo of زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 43556 قت.يلا

زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 43556 قت.يلا

2023-02-23 / 10:26
Photo of قيس سعيد يهاجم المهاجرين الأفارقة.. ومنظمات حقوقية تستنكر

قيس سعيد يهاجم المهاجرين الأفارقة.. ومنظمات حقوقية تستنكر

2023-02-23 / 09:18
Photo of اندلاع حريق في منشأة نووية أمريكية

اندلاع حريق في منشأة نووية أمريكية

2023-02-22 / 22:13
Photo of 305 مرشحين لجائزة نوبل للسلام

305 مرشحين لجائزة نوبل للسلام

2023-02-22 / 21:17
Photo of الرئيس التونسي يقيل وزير التشغيل

الرئيس التونسي يقيل وزير التشغيل

2023-02-22 / 20:37
Photo of “فرجينيا” الأميركية تحتفي بأول مشرّعة من أصل أفريقي

“فرجينيا” الأميركية تحتفي بأول مشرّعة من أصل أفريقي

2023-02-22 / 19:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق