نيران كراهية الإسلام.. حرق مسجد تورتونا بإيطاليا

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

شن مجهولون هجمات بمواد حارقة على مسجد ومبنى تابع المركز الثقافي الإسلامي في مدينة تورتونا بإيطاليا للحرق، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحريق وما إذا كان جريمة كراهية.

وقال رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا ياسين لفرم في تصريح حصري خص به موقع هبة بريس إن الحريق وقع في حدود الساعة الرابعة قبيل الفجر، إذ فوجئ المصلون لدى وصولهم المسجد لأداء صلاة الفجر برجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق الذي أتى على المبنى بالكامل. مؤكدا إنهم في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات لمعرفة ملابسات الحريق وأسبابه، وإن كانت التفاصيل لم تتضح بعد، إلا أنه لوحظ بعد إطفاء الحريق وجود «صليب» مرسوم على جانبي باب المركز . من جهته أعلن عمدة بلدية المدينة فتح تحقيق بالموضوع من أجل معرفة ملابسات الحادثة وإلقاء القبض على الفاعلين، مؤكدا تضامنه مع الجالية المسلمة بإيطاليا وبلدية تورتونا. و أعرب عن أسفه إزاء حرق المسجد، وقال: إن الجالية الإسلامية في تورتونا كان لها دور فعال أثناء جائحة «كورونا»، وكانت من أول من شاركوا في حملة التبرعات والمساعدات خلال الجائحة.

وأكد المسؤول الإيطالي، أنه يعمل مع كل الفاعلين في المجتمع المدني وممثلي الجالية المسلمة من أجل تعزيز التضامن.

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