ليونيل ميسي

تقرير: ميسي يريد العودة إلى برشلونة

2023-02-23 / 09:38
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هبة بريس - وكالات

زادت وتيرة شائعات احتمال عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية مما أثار الكثير من الضجيج، خاصة في ظل ما تردد عن اجتماع بين خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني وخورخي ميسي والد ووكيل أعمال قائد الأرجنتين.

واجتمع رئيس برشلونة مؤخرًا مع خورخي ميسي لمناقشة إمكانية العودة إلى النادي، من بين أمور أخرى بينها تكريم الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

وقالت الصحفية لايا توديل من “راديو كتالونيا” إن برشلونة يعتقد أن اللقاء الطويل مع والد ميسي كان إيجابياً، مما يعني أن هناك المزيد من الانفتاح بين الطرفين بشأن عودة الفائز بكأس العالم 2022 إلى برشلونة.

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