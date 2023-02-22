وزير خارجية إسرائيل: دول عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا قريبا

2023-02-22 / 18:27
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هبة بريس _ وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه ستكون أخبار جديدة عن انضمام دول عربية وإسلامية لـ”اتفاقيات أبراهام” قريبا.

وأضاف كوهين في مقابلة مع موقع “I24″، أنه يتحدث ليس فقط عن دول من أفريقيا، بل دول من الخليج وأقصى شرق آسيا، يمكنها الانضمام إلى اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

وفي الشأن الإيراني، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي: “حسب تقديري، الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكنهما الوقوف إلى جانب إيران بعد الآن، لأنها قريبة جدا من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%”.

وتوقع كوهين أن “الغرب سيفرض عقوبات إضافية على إيران قبل الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من هذا العام”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح مقابلة مع قناة “العربية”، في وقت سابق، بأنه يسعى إلى إبرام اتفاقية سلام مع السعودية، بدعوى أن هذا السلام أو التطبيع مع المملكة سيسهل من مسار التوصل إلى سلام بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي

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