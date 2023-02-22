بتنسيق مع درك مكناس.. حجز كمية كبيرة من البطاطس داخل مستودع سري

2023-02-22 / 15:35
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ع محياوي _ هبة بريس

أسفرت حملات المراقبة التي تشرف عليها سلطات عمالة مكناس، على حجز كمية كبيرة من البطاطس، كانت مخبأة وسط أحد المستودعات السرية بمنطقة البريدية التابعة لجماعة مجاط.

وحسب مصدر خاص ل ” هبة بريس “، فإن حملات المراقبة التي انطلقت قبل أسابيع بتعليمات وزارية وشملت العديد من الأسواق والمخازن والمستودعات على مستوى المدينة، مكنت في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الثلاثاء _ الأربعاء من اكتشاف مستودع سري من طرف عناصر الدرك الملكي بتعليمات القائد الجهوي العين التي لاتنام، ليتم التنسيق بين العمالة والجهاز المذكور، قبل أن تسفر عملية تفتيشه التي أشرفت عليها لجنة مختلطة، تضم إضافة إلى السلطات المحلية عناصر الدرك الملكي صاحبة الحجز وأطر من القسم الاقتصادي للعمالة ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، من العثور على كمية مهمة من البطاطس المخزنة بغرض الاحتكار.

وحسب ذات المصدر، تقدر كمية البطاطس المحجوزة بحوالي 50 طن، ينتظر أن يتم توجيهها نحو سوق الجملة بغرض التعشير أو سلك المساطر الجاري بها العمل في هذه النازلة

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