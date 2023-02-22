تمارة.. إيقاف شخصين وحجز 1607 قرص طبي مخدر

2023-02-22 / 11:06
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، زوال يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 1607 قرص مهلوس ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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