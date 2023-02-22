بعثة استكشافية اقتصادية من الكونغو في زيارة للمغرب

هبة بريس

تنظم سفارة المغرب في كينشاسا بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات بجمهورية الكونغو الديمقراطية وغرفة التجارة المغربية- الكونغولية، بعثة استكشافية اقتصادية من الكونغو الديمقراطي إلى المملكة في الفترة من 27 فبراير الجاري إلى 6 مارس المقبل.

وذكر بلاغ لسفارة المغرب، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بالإضافة إلى ممثلي هاتين الهيئتين والمسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية الكونغولية ، سيشارك في هذه البعثة وفد من رجال الأعمال وممثلين عن العديد من الكيانات العمومية والخاصة الأخرى في هذا البلد ، خصوصا وزارة التخطيط ، و الوكالة الوطنية لتطوير ريادة الأعمال الكونغولية ، ووكالة المناطق الاقتصادية الخاصة وفدرالية شركات الكونغو ، علاوة على بعض ممثلي الاقاليم مثل مونغالا ، شمال أوبانغي ،جنوب أوبانغي ، وكونغو سنترال.

وأوضح المصدر ذاته أن “الهدف من هذه البعثة الاقتصادية هو إبراز فرص التعاون التي توفرها هذه البعثة لمجتمع الأعمال في البلدين ، لا سيما على صعيد المبادلات التجارية والاستثمار في المجالات ذات الأهمية للبلدين الشقيقين والصديقين ، مثل الفلاحة والصناعة الغذائية والصحة والبنيات التحتية والطاقة ، وكذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة “.

كما تروم البعثة الاقتصادية، يضيف البلاغ، استئناف عقد اللجنة المشتركة بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية .

وأكد أن المغرب يواصل تعزيز علاقاته الاقتصادية في منطقة وسط إفريقيا من خلال الاستفادة من مؤهلاته باعتباره المستثمر الإفريقي الثاني في إفريقيا والأول في غرب إفريقيا، مشيرا الى أن التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب يعد من أولويات السياسة الخارجية المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الالتزام تترجمه مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ توليه العرش الداعية إلى التضامن الفعال لصالح إفريقيا.

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