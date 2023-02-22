ترويج المشروبات الكحولية دون رخصة يجر شخصا للاعتقال بالقنيطرة

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “الشنانفة” بضواحي مدينة سيدي يحيى الغرب، حيث تم ضبط المشتبه فيه وهو في حالة تلبس ببيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن حجز سيارة خفيفة و1839 قنينة من المشروبات الكحولية من أنواع وسعات مختلفة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0