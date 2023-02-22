بعد العودة من تنزانيا.. الرجاء تبحث عن تأكيد الصحوة أمام تواركة

2023-02-22 / 12:32
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هبة بريس ـ رياضة 

أنهى فريق الرجاء الرياضي تحضيراته لمباراة الجولة السابعة عشر و التي ستجمعه هذا المساء أمام ظاهرة الموسم فريق اتحاد تواركة.

الرجاء الذي عاد قبل يومين لأرض الوطن بعد رحلة ماراطونية لتانزاتيا حقق فيها النقاط الثلاث في عصبة الأبطال أمام سيمبا، يسعى لتأكيد الصحوة أمام خصم يقدم مستويات محترمة بعد عودته للقسم الأول.

و سينطلق اللقاء بين الرجاء الرياضي و اتحاد تواركة بداية من الساعة الثامنة و النصف ليلا هذا اليوم و ذلك بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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