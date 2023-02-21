هل يتخلى مدرب بشكتاش التركي عن قائد المنتخب المغربي ؟؟

هبة بريس

يبحث نادي بشكتاش، المنافس في الدوري التركي لكرة القدم، عن مخرج للاعبه المغربي رومان سايس، الذي خرج من حسابات شينول غونيش، مدرب الفريق.

وذكر موقع hurriyet التركي، أنه على الرغم من تألق سايس مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، فإن المدرب لا يريد بقاءه في صفوف الفريق.

وأوضح أن سايس غير منسجم مع طريقة اللعب والنظام التكتيكي للمدرب غونيش، وعليه فإن الإدارة تبحث له عن فريق آخر، يضمه في الفترة الحالية

ويسعى بشكتاش إلى إرسال سايس حتى لو كان ذلك على بند الإعارة، وفق ما ذكره الموقع التركي.

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