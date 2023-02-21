شفاء خامس شخص في العالم من فيروس “الإيدز”

هبة بريس - وكالات

أعلن باحثون عن شفاء رجل ألماني يبلغ من العمر 53 عاما، من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) بعد خضوعه لعملية زرع خلايا جذعية في عام 2013.

ووفقا للنتائج المنشورة في مجلة Nature Medicine، فإن المريض الملقب باسم “مريض دوسلدورف” (لضمان الخصوصية)، هو خامس شخص يُشفى من الفيروس الذي يصيب أكثر من 30 مليون شخص على مستوى العالم، بعد خضوعهم لمثل هذه العملية.

وتوقف الرجل عن تناول الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية (التي تتضمن تناول أدوية لقمع الفيروس) لمدة أربع سنوات دون انتكاس.

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