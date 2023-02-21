العيون.. إحباط محاولة لتهريب حوالي طنين من مخدر الشيرا

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن العيون بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و829 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات الأمنية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و49 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش التي تمت مباشرتها بضواحي مدينة طرفاية، التي تبعد بحوالي 70 كيلومترا عن مدينة العيون، مكنت من حجز 51 رزمة من مخدر الشيرا يناهز وزنها طن و829 كيلوغرام، وسيارة رباعية الدفع، علاوة على زورقين مطاطيين ومحركين بحريين ومبلغ مالي قدره 229 ألف و660 درهما يشتبه في كونه من عائدات تهريب المخدرات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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