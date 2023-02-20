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وزارة الأوقاف: فاتح شعبان بعد يوم غد الأربعاء

2023-02-20 / 21:35
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هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1444 هجرية، سيكون بعد يوم غد الأربعاء.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1444 هجرية بعد مغرب اليوم الاثنين، فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص البلاغ :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1444 هجرية، بعد مغرب يوم الاثنين 29 رجب 1444 هـ موافق 20 فبراير 2023 مـ، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال. فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، فإن شهر رجب يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شعبان هو يوم الأربعاء 22 فبراير 2023م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة باليمن والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار. إنه سميع مجيب”.

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