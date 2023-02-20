الشغب الرياضي يوقف شخصين بالبيضاء

هبة بريس _ البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، الأحد، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في تبادل العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وقالت مصادر متطابقة أن مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء كانت قد توصلت بإشعار حول تبادل مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي كرة القدم للعنف بالشارع العام بمنطقة “المعاريف”، الأمر الذي تطور إلى اقتحامهم لمقهى وإلحاق خسائر مادية بمشتملاتها، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف اثنين من بين المشتبه فيهم، فضلا عن حجز سلاح أبيض بحوزة أحدهما.

وبناء على تعليمات النيابة العامة تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين للبحث القضائي، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية،

فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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