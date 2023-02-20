بعد عامين على تطبيع العلاقات… أوجه التعاون بين إسرائيل والمغرب

هبة بريس _ الرباط

سنتان مرتا على استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية ونقاشات “الحصيلة”

وحصل تعاون بين المغرب و إسرائيل في مجالات عدة وبالأخص الدفاعية والعسكرية، وذلك بعد تطبيع العلاقات بينهما في ديسمبر عام 2020.

ويسجل مراقبون أن “المملكة واضحة في اختياراتها، واستئناف العلاقات ليس قضية مزاجية أو نزوة عابرة، بل خيار استراتيجي تم التفكير فيه ببرودة وباستحضار للمصالح المغربية”، مؤكدا أن “جدية الاتفاق مع أمريكا وإسرائيل، جعلته وسيطا نزيها وجادا في المنطقة”.

وتكللت عودة العلاقات الاسرائيلية النغربية بالحصيلة الاتية ننشرها كما نشرتها وكالة سبوتتيك :

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