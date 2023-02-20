بعد عامين على تطبيع العلاقات… أوجه التعاون بين إسرائيل والمغرب

2023-02-20 / 14:05
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هبة بريس _ الرباط

سنتان مرتا على استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية ونقاشات “الحصيلة”

وحصل تعاون بين المغرب و إسرائيل في مجالات عدة وبالأخص الدفاعية والعسكرية، وذلك بعد تطبيع العلاقات بينهما في ديسمبر عام 2020.

ويسجل مراقبون أن “المملكة واضحة في اختياراتها، واستئناف العلاقات ليس قضية مزاجية أو نزوة عابرة، بل خيار استراتيجي تم التفكير فيه ببرودة وباستحضار للمصالح المغربية”، مؤكدا أن “جدية الاتفاق مع أمريكا وإسرائيل، جعلته وسيطا نزيها وجادا في المنطقة”.

وتكللت عودة العلاقات الاسرائيلية النغربية بالحصيلة الاتية ننشرها كما نشرتها وكالة سبوتتيك :

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‫10 تعليقات

  1. التطبيع مع الكيان الإسرائيلي خيار سيء على جميع المجالات ،و لقد جربته دول أخرى مثل الأردن و مصر فماذا جنت منه؟

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  3. المغرب طبع مع دولة الاحتلال و تجرع الشعب كل الاهانة و في الاخير اسرائيل لا تعترف بالصحراء؟ المغرب يعترف باسرائيل التي تحتل ارض الفلسطينيين دون شرعية. و اسرائيل لا تعترف بجزء كبير من المغرب؟؟؟ ما هذا الانبطاح

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  4. يجب على اسرائيل ان تخرج من رونضتها الى بغات العلاقات تستمر مع المغرب.بارك من الف والدوران.اينكم ايها اليهود المغاربة الاسرائليون؟

  6. نحن نعيش في القرن الواحد و العشرين و العلاقات الدولية أصبحت ترتكز على مبدأ واحد و وحيد هو مبدأ رابح رابح . مذا استفدنا من جارة لنا تجمعنا معها الجورة و الخدود و اللغة العربية و حتى العقيدة . الإسلام. و المصاهرة وووو و نصف قرن و همهم الوحيد هو تشتيت شملنا و تقسيم وطننا و ينفقون الغالي و النفيس لبلوغ مرادهم ( الحقيقة المرة )

  9. ماذا ربحنا من هذه العلاقات ، أغضبنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ♥️ والشعب الفلسطيني والعالم أخذ علينا نظرة سيئة ونظرة بأن المغرب دولة ضعيفة للشخصية تنتظر من دولة لا صل لها وليست حتى بدولة أن تعترف لنا انا لله وانا اليه راجعون

  10. الجفاف ،الغلاء ، الدرهم سيهوي الى القاع ، البركة رفعت ،الكفر كثر ، …..
    انجاز عضيم ما قمتم به .
    إسرائيل هي من ستدفنكم يا حكام الارض

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