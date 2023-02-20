This photo provided by the Sao Paulo Government shows vehicles fallen from an elevated area along the beach in Sao Sebastiao, east of Sao Paulo, Brazil, Sunday, Feb. 19, 2023, after it was damaged by a severe weather system went through the area. (Sao Paulo Government via AP)

البرازيل.. مق–تل العشرات وتشريد المئات نتيجة أمطار غزيرة وفيضانات

2023-02-20 / 11:26
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هبة بريس _ وكالات

قال بيان لسلطات ولاية ساو باولو البرازيلية، الأحد، إن الفيضانات وانهيارات التربة التي تسببت بها الأمطار الغزيرة نهاية الأسبوع في المناطق الساحلية في جنوب شرق البلاد أسفرت عن مقتل 36 شخصا على الأقل وتشريد مئات آخرين.

ويواصل مسؤولو الإنقاذ البحث عن الضحايا وإعادة الاتصال بين البلدات المعزولة وفتح الطرق التي لا يزال بعضها مغلقا مما أدى إلى تقطع السبل بعدد كبير من السياح الذين يسافرون لحضور احتفالات الكرنفال البرازيلية.

وتظهر تنبؤات الطقس أن الأمطار الغزيرة ستستمر في المنطقة الساحلية في ساو باولو مما يشكل تحديا لمسؤولي الإنقاذ ويزيد من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.

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