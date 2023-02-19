انفلات أمني بمخيمات الرابوني ..مجهولون يهاجمون ما يعرف بمركز شرطة انفصاليي “البوليساريو”

2023-02-19 / 19:03
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هبة بريس - الرباط

تعيش مخيمات تندوف حالة من الانفلات الأمني الخطير ، بعدما هاجم مجهولون، الليلة الماضية، بأسلحة بيضاء، مركزا لما يعرف بالشرطة تابع لانفصاليي “البوليساريو” بمعسكر أوسرد.

وقالت مصادر من داخل مخيمات الرابوني ، ان هذا الهجوم استعانت فيه العناصر المهاجمة بالسيوف والسكاكين، ما أسفر عن اصابة أفراد محسوبة على مايسمى بشرطة الجبهة الانفصالية .

وبهذا الهجوم يزداد الوضع الأمني بمخيمات تندوف تفاقما بشكل يومي ، حيث أن الانفلات الأمني المقلق يدفع المحتجزين للتفكير في الهروب من المخيمات رغم أسلوب الترهيب والتخويف الذي تنهجه البوليساريو وعسكر المرادية .

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